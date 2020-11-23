«Перевернулся в воздухе и столкнулся с автогрейдером»: в Новом Уренгое произошло смертельное ДТП

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое произошла смертельная авария с участием «Субару Форестер» и автогрейдера. Она случилась в ночь на 23 ноября около 02.00.

Причиной трагедии стала высокая скорость. Разогнавшись, водитель 1991 года рождения наехал на снежный вал, из-за чего машина резко опрокинулась и, оказавшись на встречной полосе, столкнулась с автогрейдером, убиравшим снег. Стоит добавить, что дорожные работы проходили с нарушением соответствующих норм.

В результате ДТП водитель «Субару» скончался на месте происшествия, а его пассажир доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

В отношении организации возбуждено административное расследование по факту нарушения правил во время проведения дорожных работ.

Также напоминаем, что за прошедшие выходные на региональных дорогах произошло 24 аварии. С начала года на ямальских трассах зарегистрировано 4 215 ДТП, в которых 42 человека погибли и 405 получили травмы, включая 35 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Большегруз влетел в легковушку»: за выходные на дорогах Ямала произошло более 20 аварий. Четыре человека получили травмы (подробнее)

В Надымском районе мужчина влетел в ворота гаража и скончался от травм. Медики до конца боролись за его жизнь (подробнее)