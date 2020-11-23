«Перевернулся в воздухе и столкнулся с автогрейдером»: в Новом Уренгое произошло смертельное ДТП

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"
В Новом Уренгое произошла смертельная авария с участием «Субару Форестер» и автогрейдера. Она случилась в ночь на 23 ноября около 02.00.
Причиной трагедии стала высокая скорость. Разогнавшись, водитель 1991 года рождения наехал на снежный вал, из-за чего машина резко опрокинулась и, оказавшись на встречной полосе, столкнулась с автогрейдером, убиравшим снег. Стоит добавить, что дорожные работы проходили с нарушением соответствующих норм.
В результате ДТП водитель «Субару» скончался на месте происшествия, а его пассажир доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
В отношении организации возбуждено административное расследование по факту нарушения правил во время проведения дорожных работ.
Также напоминаем, что за прошедшие выходные на региональных дорогах произошло 24 аварии. С начала года на ямальских трассах зарегистрировано 4 215 ДТП, в которых 42 человека погибли и 405 получили травмы, включая 35 детей.
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