Пуровчанин лишился сумки с ценными вещами, оставив ее на столике в придорожном кафе Фото: pixabay.com

В полицию Пуровского района обратился 52-летний мужчина, у которого украли сумку в придорожном кафе. В ней находились деньги, банковские карты и серебряная цепочка. Таким образом, ущерб составил более 13 тысяч рублей.

Вором оказалась ранее судимая 42-летня жительница Югры. Заприметив одинокую сумку, она схватила ее и выбежала на улицу. Что касается похищенных вещей, то ими женщина распорядилась по собственному усмотрению.

В ходе допроса она призналась в содеянном, однако избежать наказания ей не удалось. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Напоминаем, что еще одно похожее преступление случилось в Салехарде. Придя в гости к своим знакомым, местная жительница лишилась 15 тысяч рублей, которые украли из ее кошелька. Понадеявшись на совесть друзей, женщина долго ждала, когда они вернут деньги. Но поняв, что это бессмысленно, обратилась в полицию.

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