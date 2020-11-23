Уроженец Лабытнанг занял первое место на фестивале пианистов-любителей в Италии

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети "ВКонтакте"

Выдающийся уроженец Лабытнанг Алексей Потребчук занял первое место на Международном фестивале пианистов-любителей «Фортепианные мосты» им. Натальи Добровольской, проходившем в Италии.

Виртуозное выступление позволило ему обойти соперников из Японии, Израиля, США, ЮАР и других стран.

-Алексей - настоящая гордость Семи лиственниц. Про таких как он говорят: талантливый человек талантлив во всем. Окончив школу с золотой медалью он поступил в МГИМО, - рассказала Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Виртуозному мастерству игры на фортепиано Алексея научили в Детской школе искусств. Кроме того, вместе с ребятами из Губернаторского образцового танцевального коллектива «Палитра» он завоевал призовые места на престижных конкурсах.

Сейчас Алексей живет в Москве и работает в крупной международной кампании. Занимается спортом, говорит на четырех языках и каждый день продолжает совершенствовать свои таланты.

-Искренне поздравляю Алексея с заслуженной победой! От всей души желаю никогда не останавливаться на достигнутых высотах, с уверенностью смотреть в будущее и всегда помнить о том, что земляки гордятся его успехами.