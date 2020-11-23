В Салехарде проверяют исправность электропроводки в аварийных деревянных домах

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде создали рабочую группу для обследование подъездов деревянных многоквартирных домов на исправность электропроводки.

В ее состав вошли специалисты МКУ «Финансовая дирекция городского хозяйства» и представители управляющих организаций. Также они могут проверить исправность проводки в квартире с согласия жильцов.

-При обследовании особое внимание уделяется техническому состоянию электросетей, в случае обнаружения несоответствий собственнику помещения или нанимателю будет выдано уведомление с рекомендациями по устранению выявленных замечаний, - рассказал заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Рогожников.

Данное обследование проводится для того, чтобы предотвратить использование электроприборов с нарушением норм. Сроки его проведения - с 16 ноября 2020 года по 29 января 2021 года.

Список всех домов, подлежащих обследованию, и даты его проведения опубликованы в официальном аккаунте администрации города в соцсети ВКонтакте, а также в группе «Коммунальщик». Подробную информацию можно получить по номерам телефонов: 4-18-99, 4-41-40.