Ярсалинские мастерицы представили на выставке «Ямал - 90» современную сумку в этническом стиле

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Ярсалинские мастерицы Тамара и Ирина Окотэтто представили на выставке изобразительного искусства «Ямал - 90», посвященной юбилею округа, современную сумку туга, сделанную в этническом стиле.

Это очень высокий уровень работы, достойный демонстрации на всероссийском уровне.

Всего на экспозиции представлено более ста работ, относящихся к декоративно-прикладному искусству, живописи, скульптуре и графике. Также выставка демонстрирует развитие современного искусства в округе.

Например, посетители смогли увидеть старинную северную керамику, которая была здесь 500 лет назад. Ее до сих пор продолжают находить на святилище Усть-Полуй.

Так, народный салехардский мастер Лариса Пастернак и ее ученик Александр Логачев из Лабытнанги пытаются восстановить местную керамику: горшок коми, ужица «Братина» и ковш «Коньки».