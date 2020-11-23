До конца года почти 200 надымских семей переедут из ветхого жилья в новые квартиры Фото: pixabay.com

Одно из приоритетных направлений работы в Надымском районе - это переселение из аварийного и ветхого жилья.

-На днях были в Ныде, посмотрели земельные участки под застройку. Следующая поездка запланирована в Нори и Кутопьюган. Знаю, что там ветхого жилого фонда практически половина. Для строительства рассматриваем типовые проекты быстровозводимых домов малоэтажной застройки, - рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

На данный момент в селах реализуется программа по переселению из ветхого и аварийного строений. Получить новую жилплощадь можно не только в селе, но и в городе, при условии соблюдения норм жилищного законодательства.

В этом году одинадцать семей, проживавших в Ныде, Кутопьюгане и Нори, уже получили ключи от квартир в Надыме. В других поселках жилищная проблема стоит не так остро, но ветхий фонд тоже имеется. В Пангодах расселены 42 семьи, в Правохеттинском - 8.

-Будем продолжать искать решения. Планируется переселить людей из старых домов поселка Лесного и ФЖК. Новое жилье уже обрели 114 семей, - добавил Дмитрий Жаромских.

Также, по его словам, за одиннадцать месяцев текущего года удалось расселить 176 семей, до конца декабря к ним присоединятся еще 120.

В дальнейшем реализация национального проекта «Жилье и городская среда» будет продолжена.

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