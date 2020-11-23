«Уютный Ямал» стал одной из лучших практик инициативного бюджетирования страны

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Завершилась онлайн-конференция Минфина России и Научно-исследовательского финансового института «Лучшие практики инициативного бюджетирования». Среди участников оказался и Северный регион.

Проект «Уютный Ямал» успешно реализуется в области с 2018 года и уже зарекомендовал себя как перспективная практика взаимодействия органов власти и местных жителей. С момента его запуска были реализованы 304 предложения граждан.

По словам директор департамента финансов ЯАНО Альбины Свинцовой, инициативное бюджетирование - очень перспективное и важное направление для Ямала, поскольку это механизм определения приоритетов в эффективном расходовании бюджетных средств для решения местных проблем.

-Всего за два года проделана действительно большая, трудоемкая работа, и сегодня нам очень приятно, что Ямал - среди лучших в стране по развитию инициативного бюджетирования и лидер в части реализации школьного инициативного бюджетирования. Перед нами стояла задача запустить этот процесс сразу во всех образовательных учреждениях без исключения, в том числе в школах-интернатах, - сообщила руководитель.

В рамках конференции объявили победителей IV Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. В число двадцати пяти финалистов из 581 проекта вошли два ямальских: «Многофункциональная спортивная площадка в микрорайоне №9 города Губкинский» и «Сквер равных возможностей» из Ноябрьска. Последний, по итогам конкурса, признан призером в номинации «Самый оригинальный проект».