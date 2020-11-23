Салехардский МВК им. Шемановского пополнился редкими предметами

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В фонды Музейно-выставочного комплекса им. Шемановского были переданы уникальные предметы из частной коллекции москвича Алексея Артемьева, уроженца Ленинграда, выросшего в заполярном поселке Печенга Мурманской области.

Первый - сувенир в форме разведенного моста с деталью № 010405. Это подлинный фрагмент Дворцового моста 1916 года из Санкт-Петербурга.

По словам дарителя, в 2013 году была проведена реконструкция строения. Отдельные металлические элементы, изношенные от времени, были демонтированы и заменены на новые. А из металлических элементов 1916 года были нарезаны небольшие прямоугольники, с нанесенной на пластике гравировкой и смоделированным макетом в виде разведенного моста.

В дополнение к подарку мужчина выслал фото элементов сооружения «досувенирного» периода.

Второй - это керн, образец породы, добытый в результате бурения на объекте СГ-3 в период ее активной работы.

Напоминаем, что СГ-3 - это Кольская экспериментальная скважина - самая глубокая горная выработка в мире, имеющая научное значение. Она расположена в 15 километрах к востоку от поселка Никель и 12 километрах к западу от города Заполярный.

В 1997 году скважину занесли в Книгу рекордов Гиннеса, как самое глубокое вторжение человека в земную кору. В настоящее время она законсервирована, бурение прекратилось еще в начале 90-х годов, на отметке 12 262 метра.

Предметы займут свое место в историко-бытовой и геологической коллекциях.