Ямальцам рассказали, как уберечь дачу от пожара зимой

Фото: МЧС России по ЯНАО

На улице продолжают свирепствовать холода, а это значит, что большинство садоводов вернулись в городские квартиры. Если у вас нет возможности часто посещать дачу, то в первую очередь необходимо позаботится о ее пожарной безопасности.

Большинство «дачных» пожаров происходят по причине неисправности электропроводки. Чтобы обезопасить строение от короткого замыкания в ваше отсутствие, его следует полностью обесточить. Если это невозможно, то отключите все электроприборы от сети.

Также причиной возгорания может стать печь. Необходимо помнить, что ее запрещается использовать без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра, а также при наличии прогаров и повреждений.

Перед началом и в течение отопительного сезона не забывайте об очистке дымоходов.

Еще одна причина - это газ. Если в доме используется газовое оборудование и есть баллоны - лучше вывезти их или поставить в место, где они не причинят вреда при возможном возгорании.

Благодаря соблюдению этих простых мер можно предупредить серьезную опасность.

В случае пожара немедленно звоните по телефону «01» или «112».

До прибытия спасателей постарайтесь принять меры по эвакуации людей и тушению огня, при этом соблюдая меры собственной безопасности.