Погода на Ямале на 23 ноября: пасмурно и прохладно

Погода на Ямале на 23 ноября
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В понедельник, 23 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -7, ночью -16. Ветер 8-11 м/с.
Ноябрьск: пасмурно. Днем -5, ночью -13. Ветер 8-11 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем -5, ночью -13. Ветер 9-12 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем -5, ночью -15. Ветер 9-12 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -4, ночью -13. Ветер 9-12 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -4, ночью -13. Ветер 7-11 м/с.
Лабытнанги: облачно. Днем -7, ночью -16. Ветер 7-10 м/с.
Муравленко: пасмурно. Днем -5, ночью -12. Ветер 7-11 м/с.