Погода на Ямале на 23 ноября: пасмурно и прохладно

Погода на Ямале на 23 ноября Фото: pixabay.com

В понедельник, 23 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -7, ночью -16. Ветер 8-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -5, ночью -13. Ветер 8-11 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -5, ночью -13. Ветер 9-12 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -5, ночью -15. Ветер 9-12 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -4, ночью -13. Ветер 9-12 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -4, ночью -13. Ветер 7-11 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем -7, ночью -16. Ветер 7-10 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -5, ночью -12. Ветер 7-11 м/с.