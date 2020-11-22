Замглавы Салехарда вылечился от коронавируса

Фото с личной страницы Ивана Вершинина во "ВКонтакте"

Заместитель главы Салехарда Иван Вершинин выздоровел и выходит на работу 23 ноября. Об этом чиновник сообщил в соцсетях.

- Завтра выхожу на работу, буду вливаться в нормальный рабочий ритм. Честно говоря, за предыдущую пятилетку ни разу не был на больничном, уже и не помню, когда так долго болел последний раз, - написал он.

Иван Вершинин рассказала, что с тех пор как получил положительный тест на наличие коронавирусной инфекции он находился дома на самоизоляции и принимал все лекарства, назначенные врачом.

Последний мазок, взятый медиками, подтвердил, что чиновник здоров.

- На свободу с чистой совестью и справкой об отрицательном тесте на ковид, - добавил Иван Вершинин.