Ямальцам предлагают поддержать бренд местной оленины на Всероссийском конкурсе

Фото с сайта правительства Ямала

Народное голосование за бренд «Ямальская оленина» в рамках Первого национального конкурса региональных продуктов питания «Вкусы России» уже стартовало.

Ямальцам, которые любят этот северный деликатес и болеют душой за родной Ямал предлагают отдать свой голос за региональную заявку на сайте вкусыроссии.рф. Там свою продукцию представили четыре крупных предприятия Ямала.

Проголосовать на сайте не более 3-х раз до 2 декабря включительно. Организаторы дают возможность поддержать по одному бренду из трех разных регионов страны.

Пока лидируют бурятские буузы. За них отдано более 16 тысяч голосов. Ямальская оленина набрала 444 голоса.

Напомним, Ямальская оленина – биологически чистый, легкоусвояемый и высокопротеиновый продукт. В составе мяса северного оленя - линолевая кислота, одна из важнейших незаменимых жирных кислот. Она предотвращает развитие атеросклероза и снижает риск возникновения онкологических заболеваний

Помимо диетических блюд из оленины готовят и продукты долгосрочного хранения, такие как сырокопченые, вяленые и копчёные деликатесы. Одним из новшеств, в пищевой переработке мяса оленя, является линейка снеков: чипсов и хвороста.