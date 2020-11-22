На Ямале число зараженных коронавирусом перевалило за 20 тысяч человек

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Новыми данными по заболеваемости коронавирусной инфекцией поделилось правительство ЯНАО.

За минувшие сутки подтверждено 183 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии число зараженных составило 20 171. Больше всего заболевших в Ноябрьске - 29 человек. В Новом Уренгое 18 заболевших, в Салехарде и в Надымском районе по 20 зараженных. В Пуровском районе – 10, Муравленко – 14, в Губкинском – 15, в Лабытнангах – 19, в Тазовском районе – 21, в Приуральском районе – 11, в Ямальском районе – 6 новых случаев заболевания.

За сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов или 4 601 с начала эпидемкампании.

К сожалению, не обошлось без жертв. Умерли четыре человека. - В больницах Надыма и Ноябрьска умерли четверо пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это люди с хроническими заболеваниями сердца, сосудов и легких. Течение инфекции оказалось тяжелым, интенсивная терапия, к сожалению, не помогла, - прокомментировала руководитель Оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.