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Спорт

Для любителей коньков в Ноябрьске зальют пять катков

Работы по подготовке площадок уже идут
Алена Кульмухаметова
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Заливка корта возле восьмой школы. Фото администрации Ноябрьска

Заливка корта возле восьмой школы. Фото администрации Ноябрьска

Заливка льда на открытых спортивных площадках в Ноябрьске идет полным ходом. Посещать катки можно будет в свободном режиме.

По данным управления по физической культуре и спорту города, в этом зимнем сезоне ноябряне смогут покататься на коньках на площадках возле школ № 3, 8, 9, 13, 14. При этом необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. - Для подвижных игр готовят площадки возле школ № 5, 6, возле дома 88 по ул. Ленина и дома 52 по ул. Советская, а также рядом с домом 66 по ул. Холмогорская. Здесь утрамбуют снег. Для любителей бега и скандинавской ходьбы на стадионе «Ноябрьск» расчищена пешеходная дорожка, - сообщили в мэрии.

Добавим, что Ноябрьск также готовится к Новому году. В городе идет украшение улиц.