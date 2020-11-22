Для любителей коньков в Ноябрьске зальют пять катков

Заливка корта возле восьмой школы. Фото администрации Ноябрьска

Заливка льда на открытых спортивных площадках в Ноябрьске идет полным ходом. Посещать катки можно будет в свободном режиме.

По данным управления по физической культуре и спорту города, в этом зимнем сезоне ноябряне смогут покататься на коньках на площадках возле школ № 3, 8, 9, 13, 14. При этом необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. - Для подвижных игр готовят площадки возле школ № 5, 6, возле дома 88 по ул. Ленина и дома 52 по ул. Советская, а также рядом с домом 66 по ул. Холмогорская. Здесь утрамбуют снег. Для любителей бега и скандинавской ходьбы на стадионе «Ноябрьск» расчищена пешеходная дорожка, - сообщили в мэрии.

Добавим, что Ноябрьск также готовится к Новому году. В городе идет украшение улиц.