Погода на Ямале 22 ноября 2020 года: похолодает

Фото из группы "Надым и Надымский район" во "ВКонтакте"

В воскресенье на Ямале ожидается незначительное похолодание. Морознее будет на западе округа, где столбик термометра опустится до -11 градусов.

В Ноябрьске столбик термометра покажет -3, -4 градуса. В течение дня будет пасмурно, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер.

В Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале синоптики прогнозируют -1, -3 градуса и снегопад. Ветер умеренный западный.

В Надыме ожидается 0, -2 градуса. Утром - обложной снег, днем и вечером – преимущественно без осадков. Слабый западный ветер.

В Новом Уренгое переменная облачность и -5, -6 градусов. Умеренный западный ветер. В Тазовском облачно, преимущественно без осадков. Столбик термометра покажет -4, -5 градусов. Ветер умеренный западный.

В Красноселькупе -1, -5 градусов. Пасмурно, снегопад. Западный ветер усилится до 11 метров в секунду.

В Салехарде, Лабытнанги и Аксарке похолодает до -7, -11 градусов. В течение дня прогнозируется переменная облачность и слабый западный ветер.

В Мужах будет малооблачно, температура воздуха днем составит -5, -7 градусов. Легкий южный ветер.

В Яр-Сале синоптики прогнозируют -7, -12 градусов и переменную облачность. Ветер слабый западный.