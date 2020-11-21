Оплатив задаток за машину, надымчанин лишился 20 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Жители Надымского района продолжают обращаться в полицию с заявлениями об интернет-мошенниках.

Одной из жертв преступников стал 42-летний мужчина. Было установлено, что 14 ноября он нашел в сети объявление о продаже автомобиля стоимостью 1,9 миллиона рублей. Созвонившись с хозяином и обсудив условия сделки, надымчанин перевел задаток в 20 тысяч рублей. Получив деньги, продавец перестал выходить на связь.

По такой же схеме аферисты обманули еще двух человек.

Так, 36-летний мужчина заказал на сайте снегоуборщик стоимостью более 31 тысячи рублей. Северянин сразу же оплатил полную стоимость товара, но так его и не дождался.

Еще один пострадавший - 42-летний надымчанин, купивший в интернете квадрокоптер за 22 тысячи рублей. Не дождавшись техники, мужчина обратился в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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