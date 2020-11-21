В малых поселениях Ямала ремонтируют здания врачебных амбулаторий и ФАПов

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В малых поселениях Ямала растет качество оказания медицинских услуг.

Так, завершен капитальный ремонт в двух врачебных амбулаториях Надымского района, построенных еще в 80-е года. Теперь прием пациентов будет проходить в более комфортных условиях.

В фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) поселка Лонгъюган полностью заменены все инженерные коммуникации, а также пожарная сигнализация и система оповещения.

Здание амбулатории в селе Кутопьюган адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья: на входе установили пандус, модернизировали часть внутренних помещений. Теперь оба здания полностью доступны для маломобильных граждан.

Также ремонт запланирован во врачебных амбулаториях поселков Заполярный и Правохеттинский. Устаревшие сооружения заменят на модульные мобильные здания, как в Ямгорте. В октябре там сдали новый ФАП. На очереди - амбулатория в Нори, подстанция скорой помощи в Коротчаево и фельдшерско-акушерский пункт в Красноселькупской Тольке.

Для жителей таких населенных пунктов качественная медицина на месте жизненно необходима: до райцентра зачастую можно добраться только по воздуху или воде, зимой - исключительно на вездеходе.