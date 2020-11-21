Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 ноября 2020 года увеличилось на 199 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 199 человек, с начала периода - 24 576.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 608 жителей, 63 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 23 - находятся на ИВЛ, 7 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 230 человек.

-В Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме скончались пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Их состояние осложнилось хроническими заболеваниями. К сожалению, интенсивная терапия и усилия врачей не дали результата, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что в пятницу, 20 октября, в округе умерли шесть человек. Кроме того, с 17 по 19 ноября ежедневно фиксировались по семь летальных случаев. В понедельник, 16 ноября, кончались три северянина.

Также за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 588 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 186 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 37, Надымском районе - 21 и Пуровском районе - 19.

Далее идут: Губкинский - 17, Новый Уренгой - 16 и Муравленко - 15.

Замыкают список: Салехард и Приуральский район - 14, Лабытнанги и Тазовский район - 12, Ямальский район - 7, Красноселькупский район - 2.

Всего в регионе было проведено 7 737 тестов в 20 лабораториях.

Излечились от коронавируса 96 человек, за весь период - 16 687.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 24 822 человека с COVID-19, с начала периода - 2 064 748. Выздоровевших - 26 021, за весь период - 1 577 435. Умерших - 476, с начала периода - 35 778.