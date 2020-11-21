В Тарко-Сале стартует чемпионат УФО по греко-римской борьбе на призы губернатора Ямала

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Тарко-Сале стартует чемпионат Уральского федерального округа по греко-римской борьбе на призы губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

К участию заявлены более ста борцов из Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей, а также Югры и Ямала. Сегодня, 21 ноября, спортсмены встретятся на ковре спортивной школы олимпийского резерва «Авангард». Завтра, 22 ноября, состоится вторая часть соревнований.

В состав ямальской сборной вошли мастера спорта России и международного класса, победители и призеры мира, Европы, международных и всероссийских соревнований.

За путевку на чемпионат страны поборются уже известные представители греко-римского стиля: Азамат Ахмедов, Никита Ребро, Александр Агичев, Артур Арцуев, Абдул Раджабов, Виктор Стариков, Заур Курбанисмаилов, Илья Сурхаев, Руслан Бекузаров и другие сильнейшие спортсмены.

По итогам чемпионата определят победителей и призеров в десяти весовых категориях, а также лучших борцов в трех номинациях: «Лучший борец», «За лучшую технику», «За волю к победе».

В связи с пандемией соревнования пройдут без зрителей. Посмотреть прямую трансляцию можно в инстаграм-аккаунтах районного управления по физической культуре и спорту @pur_sport89 и районной спортшколы «Виктория» @sh_viktoria1999.