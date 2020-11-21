Погода на Ямале на 21 ноября: тепло, но сильный ветер

Погода на Ямале на 21 ноября Фото: pixabay.com

В субботу, 21 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, утром пройдет небольшой дождь. Днем +2, ночью -9. Ветер 13-19 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем 0, ночью -4. Ветер 8-13 м/с.

Надым: малооблачно. Днем +1, ночью -9. Ветер 13-19 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +1, ночью -10. Ветер 16-22 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +1, ночью -6. Ветер 13-17 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +1, ночью -6. Ветер 10-17 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +2, ночью -8. Ветер 13-18 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем +1, ночью -4 Ветер 10-15 м/с.