Стоимость проезда по Пуровскому мосту снизилась в два раза

Фото: www.yanao.ru

На Пуровском мосту начала действовать система скидок, которая продлится в течение трех месяцев. Для разных категорий транспорта стоимость проезда снизилась от 5 до 50 процентов. Также принято решение не брать плату с легковых автомобилей с прицепами.

Как рассказал генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу, при заключении концессионного соглашения предполагалось, что строительство завершится в марте 2021 года. Однако подрядчик смог управиться раньше срока. Это позволило сократить стоимость работ и период пользования кредитом, а снижение ключевой ставки рефинансирования дало возможность уменьшить сами проценты. Благодаря всем этим обстоятельствам были введены скидки.

Например, ранее цена за проезд по мосту грузовика массой от 50 до 60 тонн составляла 55 370 рублей, а сейчас - 29 590 рублей. Для сравнения: официально опубликованный тариф на понтонной переправе для этой категории транспорта составлял 119 140 рублей.

В течение трехмесячного периода, пока действуют скидки, «Региональная инфраструктурная компания» планирует разработать новые механизмы ценообразования. Они будут действовать по принципу абонентской платы в зависимости от предоплаченного трафика и периода (месяц, квартал, год).

Ожидается, что трафик за это время стабилизируется, что позволит получить качественную аналитику и предложить на ее основе взаимовыгодные условия всем участникам проекта.

Напоминаем, что движение по Пуровскому мосту остается бесплатным для всех легковых автомобилей, машин с прицепами, мотоциклов и транспорта, перевозящего вахтовиков и обычных граждан.