Морские исследования в рамках проекта Arctic Connect завершены

МегаФон и АО «Росгеология» объявляют о завершении морских исследований 2020 в рамках проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию. Научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» прибыло во Владивосток после завершения экспедиции.

Научными сотрудниками за несколько месяцев было проведено предварительное исследование рельефа дна и определены безопасные маршруты трассы в арктических морях. Часть этого маршрута проходила через Карское море в районе населенных пунктов Ямало-Ненецкого АО - Саббета, Ямбург. Общая протяженность исследуемого участка в 2020 году составила 6500 км.

Успешному выполнению работ способствовала благоприятная ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане, это позволило судну проводить исследования в высоких широтах без ледокольной поддержки.

В пресс-службе оператора связи отметили, что морские исследования стали первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию.

Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод.