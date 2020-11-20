В Салехарде продолжается набор малышей до трех лет в группы кратковременного пребывания Фото: pixabay.com

В Салехарде ведется набор малышей до трех лет в группы кратковременного пребывания. Они работают в детских садах №6 «Журавушка», №10 «Брусничка» и №14 «Улыбка». Кроме того, в детском садике №20 «Светлячок» открыта лекотека для малышей с ограниченными возможностями здоровья.

Также, с 1 октября, в детском саду №5 «Рябинка» распахнула свои двери группа кратковременного пребывания «Смайл».

Ранняя социализация, знакомство с миром детского сада и погружение в игровую деятельность вне дома во многом способствуют развитию ребенка, считают сотрудники детского сада.

-Мы видим разницу между детьми, посещавшими детские коллективы в раннем возрасте. Такие ребята легко идут на контакт со сверстниками и воспитателями, не боятся отойти от мамы, - комментируют педагоги «Рябинки».

Для записи малышей в группы кратковременного пребывания необходимо обратиться в департамент образования города по телефону: 3-22-82.

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