Ямальцам дали несколько советов, как правильно завершить рабочую неделю Фото: pixabay.com

Ямальский центр общественного здоровья и медицинской профилактики провел опрос, желая выяснить самый сложный день недели для северян. Оказалось, что хуже всего ямальцам приходится в понедельник и пятницу.

В связи с этим специалисты центра подготовили несколько советов о том, как облегчить последний рабочий день.

Пятницу лучше использовать по максимуму, чтобы закончить все незавершенные дела. Тогда новая неделя начнется гораздо спокойнее и на выходных удастся отдохнуть, ведь мысли о работе очень изматывают.

Если ваша пятница, наоборот, относительно свободна, проведите время с пользой. Проанализируйте прошедшую рабочую неделю и поставьте цели на следующую, как вариант - займитесь другими делами, чтобы освободить от них выходные (плановый поход к врачу, разбор финансов, необходимые покупки и прочее).

Перед тем, как уйти домой, разберите бумаги и разложите вещи по местам. Так вы не только повысите свою продуктивность, но и разгрузите мозг перед выходными.