Ноябрьская прокуратура наказала руководство городской больницы за плохую работу колл-центра

Фото: правительство ЯНАО

Ноябрьская прокуратура организовала проверку по двум публикациям в СМИ.

Одна из них касалась местной жительницы, которую отправили в общую очередь к врачу, несмотря на все признаки коронавируса.

Было установлено, что в регистратуре поликлиники женщине действительно отказали в вызове врача на дом, рекомендовав лично обратиться к терапевту. При этом длительность приема пациентки превысила один час. Кроме того, к контактным членам семьи также не был направлен медик.

Во второй публикации речь шла о колл-центр горбольницы Ноябрьска, в который по-прежнему невозможно дозвониться. Оказалось, что количество сотрудников и выделенных телефонных линий является недостаточным, что затрудняет возможность жителей узнать результаты теста на COVID-19.

По окончанию проверок прокуратура внесла в адрес главного врача представление, в котором обязывало исправить все нарушения.

Контроль за их устранением, а также привлечение виновных должностных лиц к ответственности контролируется прокуратурой.