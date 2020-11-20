Основные силы ямальских волонтеров будут брошены на доставку продуктов

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Глава Ямала Дмитрий Артюхов выразил благодарность волонтерам за их труд и помощь.

-Хочу поблагодарить ямальцев за то сплочение, которое вы показываете в эти непростые дни. Недавно посещал волонтерский центр, увидел, как много ребят проявляют инициативу, помогают в свободное от работы время - это дорогого стоит. Вся страна сплотилась, но северяне как всегда - в передовиках, - сообщил губернатор во время во время прямого эфира в «Instagram».

Также он подчеркнул, что вступить в ряды добровольцев - просто. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта #МыВместе, а затем перейти в раздел «Стать волонтером». Далее новым активистам покажут ознакомительный видеоролик и добавят в чат, где координаторы оповещать о поступивших заявках.

В заключение Дмитрий Артюхов упомянул, что в ближайшее время основные силы волонтеров будут направлены на доставку продуктов тем, кто находится в зоне риска. Это жители старше 65 и люди с хроническими заболеваниями. Также понадобится помощь в развозке лекарственных наборов, их в округе скомплектовано 70 тысяч.