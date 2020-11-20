Бабушки Салехарда связали варежки для волонтеров

Фото: www.salekhard.org

Совет ветеранов Салехарда запустил акцию «Помоги волонтеру». Теперь его участники вяжут варежки и носки для добровольцев, которые согревают их зимой.

-Мы собрались, подумали, что можно доброе сделать для наших волонтеров. Решили вязать варежки и носочки для них, чтобы им тепло было. Обзвонили наших пенсионеров, которые сидят на самоизоляции. Согласились пять человек, но я думаю, что нашу акцию поддержат, и нас станет еще больше», - рассказала председатель городской общественной организации ветеранов Валентина Тверетина.

Также к акции подключилась Вера Желандковская, член Совета ветеранов города. За день она может связать пару варежек и носков.

Не осталась в стороне и Татьяна Пупырева - руководитель клуба «Любава» Салехардского городского казачьего общества.

-Мы решили позаботиться о волонтерах и связали им варежки. Носите эти варежки и пусть они греют вас нашим теплом. Спасибо вам за то, что вы заботитесь о людях, - говорит она.

Нина Вдовенко, пенсионерка, председатель общественного совета при аппарате губернатора ЯНАО связала три пары варежек с новогодней тематикой, еще две пока в работе.

Варежки и носки пенсионеры передали волонтерам салехардского отделения ВОД «Волонтеры-медики», которые приехали к ним по заявкам и доставили средства индивидуальной защиты.

-Поступила заявка на оказание помощи жительнице города на передачу средств индивидуальной защиты, и в благодарность за нашу работу она для нас связала варежки. Очень неожиданно и приятно, - рассказала волонтер Дарья Сагитова.