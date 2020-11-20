В Новом Уренгое проведут ревизию муниципальной собственности и земельных участков Фото: pixabay.com

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов пообщался с местными предпринимателями в онлайн-режиме, поблагодарив их за поддержку и помощь.

-Бизнес очень пострадал во время пандемии. И поэтому особенно ценно, что в это сложное время многие нашли в себе силы и возможности помочь. Это и маски, и автомобили для медиков, оборудование, финансовая помощь и прочее. Каждый вклад - дорогого стоит, - написал градоначальник в своем «Instagram».

Также он отметил, что в Новом Уренгое реализуются все региональные и федеральные меры поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии, что является неплохим подспорье в сложное время. Также власти будут помогать и по другим вопросам.

-Принято решение начать работу совместной рабочей группы. В нее войдут: представители Управления архитектуры и градостроительства, департамента имущественных отношений, представители бизнес-сообщества, депутаты. Думаю, это даст хорошие результаты и позволит ускорить решение многих вопросов. В планах - провести ревизию муниципальной собственности и земельных участков. Их надо использовать эффективно, - сообщил Андрей Воронов.