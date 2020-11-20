На Ямале стартовал IV Окружной Фестиваль ямальской книги Фото: pixabay.com

В ЯНАО стартовал IV Окружной Фестиваль ямальской книги, который по праву можно назвать главным литературным событием области.

В этом году фестиваль впервые пройдет в онлайн-формате в Instagram-аккаунте Национальной библиотеки округа.

Организаторы запланировали множество интересных мероприятий, направленных на поддержку чтения и сохранения литературного мира северного региона.

Гостей и участников фестиваля ждут три насыщенных дня: паблик-ток о нестандартных видах произведений, творческие встречи с известными российскими авторами, культурный селф-брендинг, презентации книжных новинок мира ямальской литературы, а также подведение итогов Окружного конкурса молодых авторов «ЛиСт».

Среди гостей ожидаются такие именитые личности, как: Гузель Яхина, Захар Прилепин, Елена Усачева, Алексей Сальников, Вадим Гриценко, Андрей Дроздов, Юлия Никитина, Сергей Шулинин и многие другие.

Также к участию приглашаются специалисты библиотек, работники образования, писатели, поэты, журналисты, представители книжных издательств, книготорговых организаций, общественных объединений, а также все желающие ямальцы.