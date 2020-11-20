Власти Ямала рассмотрят изменения закона «О тишине»

«Часов тишины» в ЯНАО, вероятно, станет больше. Так, 19 ноября во время прямого эфира в социальной сети Instagram губернатору Дмитрию Артюхову был задан вопрос, касающийся «тихих» часов: ямалец выступил за увеличение их числа.

В ответ глава округа подчеркнул особую важность темы в период самоизоляции и попросил депутатов партии «Единая Россия» провести работу с жителями, чтобы принять верное решение.

«Нужно найти золотую середину, чтобы кто-то и ремонт смог закончить, а кто-то в часы спокойствия отдохнул в тишине», – отметил Дмитрий Артюхов.

Вопрос внесения изменений в закон «О тишине» уже рассматривался на Ямале в начале этого года. Проект предполагал введение административной ответственности за нарушение тишины в обед – с 12:00 до 15:00, а также вечером при проведении ремонтных, строительных и погрузочно-разгрузочных работ – с 20:00 до 22:00. Напомним, что сейчас «шуметь» разрешается до 23:00.

Также предполагалось увеличение временного промежутка для соблюдения тишины ночью: по будням – с 22:00 до 08:00, в выходные дни – с 22:00 до 10:00. При этом плач ребенка, шаги при ходьбе и шум воды в трубах не считаются нарушением.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя законодательного собрания ЯНАО Наталия Фиголь согласилась с тем, что соблюдение тишины и покой граждан особенно актуальны именно сегодня, когда многие находятся на карантине, учатся и работают удаленно.

–Все чаще поступают предложения граждан о введении доптребований по соблюдению тишины. Мы понимаем, что решение должно быть взвешенным, необходимо учитывать интересы всех участников социальных отношений. Депутатским корпусом и руководством регионального отделения партии «Единая Россия» во главе с Алексеем Ситниковым этот вопрос будет детально проработан с учетом имеющейся практики правоприменения, – пояснила зампред.

Более того, в планах было увеличение размера санкций за нарушение установленных правил и включение в защищаемые территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами и расширить перечень исключений на действие норм о тишине.

Новый состав депутатской фракции партии «Единая Россия» детально изучат наработки предшественников, после чего внесет свои предложения. Уже на следующей неделе в соцсетях стартует опрос, который поможет собрать мнения жителей Ямала по этому вопросу.