В Салехарде проверили работу управляющих компаний по уборке снега

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде продолжают проверять работу управляющих компаний по уборке снега и наледи.

В этот раз специалисты ЖКХ посетили три двора по адресам: ул. Зои Космодемьянской, 35, а также Губкина, 6 и 6 А. Комиссия оценила качество уборки придомовых территорий, а также кровель многоквартирных домов от наледи и сосулек.

На момент объезда по адресам ул. Губкина, 6 и 6 «А как раз проводилась механизированная уборка снега и очистка кровли. После окончания работ в данных дворах, УК приступит к очистке территории по ул. Зои Космодемьянской, 35.

Напоминаем, если вы не довольны, как очищается от снега ваш двор или заметили на кровле и козырьках крылец наледь с сосульками, обязательно сообщайте об этом в вашу управляющую компанию.

Если УК не реагирует, тогда стоит звонить в управление жилищно-коммунального хозяйства города Салехарда по телефону 4-18-99.