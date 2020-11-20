Ямальские школьники сдали тренировочный ЕГЭ по информатике Фото: pixabay.com

На Ямале прошло Всероссийское тренировочное ЕГЭ по информатике на компьютерах. В нем приняли участие 500 ребят из 11 классов.

Как рассказал первый заместитель регионального департамента образования Сергей Бойченко, экзамен организован для отработки всех процедур и ознакомления с программным обеспечением, которое будет использоваться на ЕГЭ в конце года.

Условия проведения пробного экзамена приближены к реальным. Ребята прошли металлоискатель, на входе у них проверили документы и забрали телефоны - в аудитории при себе разрешено иметь лишь паспорт и ручку.

-Каждому учащемуся предоставлен персональный компьютер со специализированным программным обеспечением. Электронный КИМ содержит 27 заданий, по сложности аналогичных материалам предыдущего года. Ключевое отличие новой формы экзамена: при проверке не требуется привлечения региональных экспертов. Все ответы сразу передают на федеральный уровень, - рассказал специалист методического центра развития образования в Салехарде Вадим Кычев.

Время проведения тренировочного экзамена 3 часа 55 минут. Результаты станут известны не позднее 30 ноября.

Стоит добавить, что эпидемиологическая ситуация также внесла коррективы. Для организаторов мероприятия обязательно наличие масок и перчаток, для детей - по желанию, социальную дистанцию соблюдают все.