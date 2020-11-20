Ноябрьский Музейный ресурсный центр получил памятную медаль 75-летия Победы

Фото: Управление культуры НОЯБРЬСК, соцсеть "Вконтакте"

Сотрудники ноябрьского Музейного ресурсного центра получили памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от Российского организационного комитета «Победа».

-Многолетняя активная работа Музейного ресурсного центра по сохранению памяти о Великой Отечественной войне получила высокую оценку. Сегодня с радостью передал коллективу памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от Российского организационного комитета «Победа», - написал глава Ноябрьска Алексей Романов в своем «Instagram».

Напомним, что в честь памятной даты в Музее воинской славы им. В.М. Григора открылась новая экспозиция «Героическая Победа», а также реализован масштабный мультипроект «#ПобедаВместеНоябрьск».

Однако особый интерес жителей города вызвал смарт-проект VR-реальности «Ямал: край земли. Начало жизни». Он посвящен подвигу команды советского ледокола «Александр Сибиряков» в Карском море в годы Великой Отечественной войны.