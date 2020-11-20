В Яр-Сале обновили памятники ветеранов Великой Отечественной войны

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Общественная организация ветеранов Ямальского района получила грант на сумму 92 266 рублей, выиграв в конкурсе на предоставление субсидий из окружного бюджета.

На эту сумму были изготовлены памятники ветеранам Великой Отечественной войны: Александру Арсентьевичу Грибанову, Григорию Павловичу Самойлову и Борису Николаевичу Сафарбекову. Осенью их установили с помощью ярсалинской сельской администрации.

Что касается самих героев, то Александр Грибанов служил в годы войны рядовым гвардии, заведовал орудийным номером на Ленинградском фронте и был неоднократно ранен. За ратные подвиги награжден орденом «Красная звезда».

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Григорий Самойлов служил сапером, воевал на Брянском и Белорусском фронтах, за смелость в боевых действиях, мужество и отвагу награжден медалями и орденом «Красная звезда»

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Борис Сафарбеков с победой дошёл до Берлина, затем был переброшен на Дальний Восток и участвовал в боевых действиях с Японией. Домой вернулся только в конце 1946 года. Был награжден орденами и медалями «За взятие Берлина», «За победу над Японией», «За отвагу», «За боевые заслуги» и юбилейными медалями за победу.