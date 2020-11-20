В Аксарке развернули детскую площадку, горка которой упиралась в ограждение

Прокуратура Приуральского района организовала проверку по публикации ИА «MK.RU» - «Можно покалечиться: в Аксарке спуск детской горки упирается в ограждение».

Было установлено, что речь идет о игровой площадке в квартале Брусничный, расположенной возле домов №3, 4, 5, 6. Она была построена в связи с заключением муниципального контракта между администрацией и индивидуальным предпринимателем, срок завершения работ - 20 октября.

Согласно статье, дети, играющие на площадке, могли получить травмы, поскольку данный комплекс упирался в бордюр. В целях безопасности несовершеннолетних он был развернут и установлен другим способом.

Также прокуратура добилась привлечения к дисциплинарной ответственности должностного лица, виновного в ненадлежащем контроле за исполнением контрактов. Кроме того, работа была принята без экспертизы результатов.

В настоящее время детская площадка полностью соответствует нормам безопасности.