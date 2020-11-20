Погода на Ямале на 20 ноября: плюсовая температура

Погода на Ямале на 20 ноября Фото: pixabay.com

В пятницу, 20 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром ожидается небольшой снег. Днем +2, ночью -3. Ветер 13-17 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -5. Ветер 11-15 м/с.

Надым: пасмурно и снег, к вечеру - дождь. Днем +1, ночью -3. Ветер 11-15 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем +1, ночью -3. Ветер 11-15 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -3. Ветер 11-14 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, после обеда начнется снег. Днем 0, ночью -3. Ветер 9-14 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и небольшой снег. Днем +3, ночью -2. Ветер 11-15 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -4 Ветер 10-14 м/с.