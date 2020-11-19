В Пуровском районе развернули дополнительные места для пациентов с COVID-19

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

В Пуровском районе организовали дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом. Они находятся на базе Центра социальной помощи семье и детям «Луч Надежды», перепрофилированного под госпиталь.

Напоминаем, что медучреждение начало работать со 2 ноября. Изначально здесь было развернуто 30 коек для граждан с легким течением COVID-19, но в связи с ростом заболеваемости, с 16 ноября были организованы еще 30 дополнительных мест.

Здание «Луча надежды» полностью соответствует нормам САНПиНа, а также укомплектовано всем необходимым для лечения и проживания больных. Пациенты обеспечены 4-х разовым сбалансированным питанием и питьевой водой.

В работе резервного госпиталя задействованы 23 специалиста Тарко-Салинской ЦРБ: медсестры, санитарки и прочий персонал. Лечебной частью руководят врачи-фтизиатры Артур Гатауллин и Андрей Кузин. Все сотрудники имеют достаточный опыт работы с больными COVID-19.

Стоит добавить, что на сегодняшний день в Пуровском районе развернуто 120 инфекционных коек. В случае увеличения числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, будет рассмотрена возможность организации дополнительных мест в стационаре.

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