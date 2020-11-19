В Надымском районе более 15 магазинов продавали алкоголь подросткам Фото: pixabay.com

В Надымском районе проходят профилактические рейды, направленные на выявление мест, где несовершеннолетние могут купить алкоголь.

С начала года полицейские обнаружили 16 торговых точек, нарушающих закон. В каждом случае были составлены административные протоколы по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Для обычных граждан это грозит штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, полицейские совместно с представителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проверяют места сборов подростков, пресекая случаи распития алкоголя и курения, а также вовлечения детей в употребление данной продукции.

Всего за 10 месяцев к административной ответственности по ст. 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ» привлечено 60 лиц.

-Если продавец привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ и период административного наказания не истек, то при повторном факте реализации алкоголя несовершеннолетнему наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 151.1 УК РФ, - рассказал начальник ОДН ОМВД России по Надымскому району, подполковник полиции Николай Бондаренко.

Полицейские обращаются к гражданам, если вам известно о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним, звоните в дежурную часть по телефонам: 02, 8(3499) 50-10-00, единый экстренный канал помощи 102/112 (для любых операторов мобильной связи).