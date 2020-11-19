Семья спортсменов из Тарко-Сале установила новые рекорды России

Копилка семьи Ребро – рекордсменов из Тарко-Сале – пополнилась новыми спортивными достижениями. Так, Никита Ребро, глава семейства, вновь попал в книгу рекордов нашей страны за наибольшее количество медалей, полученных на Чемпионате России по вольной и греко-римской борьбе среди глухих. Всего он собрал 13 наград.

Ранее ямальский спортсмен уже упоминался в издании. В 2018 году он установил сразу два рекорда: наибольшее количество приседаний со штангой 90 кг за час (220 раз) и наибольшее расстояние, которое он преодолел на руках (37,6 м).

На отстает от папы и сын Марк. Несмотря на то, что сейчас малышу всего годик, ему удалось обновить рекорд по наибольшей продолжительности виса на двух руках без отрыва пальцев от перекладины в России (25, 19 секунд).

Есть и другие достижения. Например, в этом году сын Давид установил рекорд по продолжительности виса на двух руках без отрыва пальцев от перекладины среди мальчиков в возрасте 7 лет с результатом 1 минута 01 секунда. В прошлом году он стал рекордсменом по приседаниям, выполнив 57 упражнений за минуту. В семье подрастают трое будущих чемпионов.

К слову, сам Никита – спортсмен-инструктор ямальского центра адаптивного спорта, неоднократный призер окружных, всероссийских и международных турниров по вольной и греко-римской борьбе.