Фестиваль «Ямальская строганина» может стать лучшим событием страны в сфере гастрономического туризма

Фестиваль-конкурс «Ямальская строганина» стал финалистом национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards 2020. Заявку на участие в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» организаторы отправили в сентябре, сейчас проект готовится к участию в финале. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 8 по 10 декабря.

Впервые мероприятие провели в декабре 2019 года в Ямальском районе. Участники конкурса-фестиваля мастерски готовили строганину из рыбы и сырого оленьего мяса, а после представляли свои блюда для оценки. По итогам были определены два победителя, которые получили Кубки главы ЯНАО и сертификаты на 150 тысяч рублей.

Прошедшее мероприятие вошло в ТОП-200 самых интересных событий нашей страны, по мнению национального календаря событий EventsInRussia.com, удостоенных звания «Национальное событие года».

Фестиваль «Ямальская строганина» может стать лучшим событием страны в сфере гастрономического туризма

СПРАВКА

Гастрономический фестиваль-конкурс «Ямальская строганина» впервые прошел в 2019 году в селе Яр-Сале Ямальского района 20 и 21 декабря. Гостями чемпионата стали Олег Ольхов – эксперт по монастырской кухне, автор кулинарных книг, ведущий передачи «Монастырская кухня» на канале «Спас», шеф-повар с многолетним стажем, а также Сергей Кузнецов – повар и шоумен, ведущий программы «Правильный фастфуд» на «Кухня ТВ», автор канала «Кухня без Купюр», ведущий гео-кулинарного шоу «Еда, я люблю тебя!» на телеканале «Пятница».