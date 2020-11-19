На Ямале планируют обеспечить новыми квартирами 70 тысяч жителей округа

Планы по сносу миллиона аварийных квадратных метров за 5 лет остаются в силе несмотря на то, что доходная часть бюджета в 2021-м уменьшится. Напомним, ровно год назад губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил задачу максимум – переселить в новые квартиры 70 тысяч человек до конца 2024 года.

–В результате ключи от нового дома получит как минимум каждый восьмой ямалец. Миллион квадратов – это в 4 раза больше показателей нацпроекта. Такую задачу мы поставили, основываясь на интересах ямальцев, анализируя главные проблемы региона, – сказал тогда глава округа.

Для выполнения поставленной задачи в среднем за год нужно ликвидировать около 200 тысяч квадратов, что требует не меньших темпов и в строительстве жилья. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, по итогам 2020 года новоселье отметят 4 200 семей.

–Мы продолжаем выполнять поручение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова о расселении миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. К концу года этот показатель составит 240 тысяч квадратных метров. Расселение такими темпами требует ввода нового жилья. В настоящее время в округе строится 194 многоквартирника. До конца 2020-го мы рассчитываем ввести 150 тысяч квадратных метров, – отметил руководитель ведомства Юрий Теряев.

Закон о бюджете на следующий год будет принят в предстоящий четверг. Из-за выпадения части доходов в этом году экономистам окружного правительства пришлось изрядно потрудиться и четко расставить приоритеты в расходной части финансового документа.