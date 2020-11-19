В Красноселькупском районе сотрудник «Почты России» отсудил 116 тысяч рублей за вынужденный прогул Фото: pixabay.com

В прокуратуру Красноселькупского района обратился местный житель. Он пожаловался на несоблюдение его трудовых прав со стороны работодателя - УФПС «Почта России».

Было установлено, что заявитель, согласно трудовому договор, более полутора лет работал в районном УФПС, после чего уволился по собственному желанию.

Согласно трудовому законодательству, в день прекращения договора работодатель обязан выдать сотруднику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее в течение трех рабочих дней.

Однако документ мужчина получил лишь спустя два месяца, после вмешательства прокурора. Также он не был ознакомлен с приказом об увольнении в установленный законом срок.

В связи с этим прокурор внес в адрес бывшего работодателя представление, а также возбудил административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Благодаря прокуратуре заявителю выплачен средний заработок на время вынужденного прогула, превышающий 116 тысяч рублей. Кроме того, были приняты меры по внесению новой записи об увольнения в трудовую книжку и отмене старой.