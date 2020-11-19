Уренгойские волонтеры отрабатывают до 15 заявок в день

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В числе волонтеров поселка Уренгой насчитывается 30 человек, 13 из которых - добровольцы молодежного центра «Ровесник». В день они отрабатывают от пяти до пятнадцати заявок, за последние полмесяца их число достигло почти сотни.

Чаще всего за помощью обращаются уренгойцы, находящихся на изоляции, они просят доставить лекарства и продукты.

Получив задание, волонтеры берут дезинфицирующие средства, маски, перчатки и выезжают в магазин. Продукты покупаются на средства обратившихся граждан, согласно представленному списку, доставка бесплатная.

Согласно правилам, активисты не контактируют с людьми, покупку оставляют рядом с дверью и сообщают об этом заказчику, а затем информируют администратора о выполненной работе. Все поступающие и отработанные заявки регистрируются на сайте «Общероссийского народного фронта».

Стоит добавить, что с начала пандемии добровольцы отработали более 23 тысяч заявок от жителей округа. На данный момент количество обращений продолжает расти, поэтому потребность в волонтерах, как и прежде, остается актуальной.

Присоединиться к рядам неравнодушных жителей может каждый, оставив заявку на сайте МыВместе или позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

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