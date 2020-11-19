Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 ноября 2020 года увеличилось на 198 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 198 человек, с начала периода - 24 180.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 672 жителя, 74 из них - в тяжелом состоянии, 5 - в крайне тяжелом, 25 - находятся на ИВЛ, 7 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 217 человек.

-Семь летальных случаев у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией зафиксированы в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. Пациенты с серьезными хроническими заболеваниями, к сожалению, не смогли справиться с болезнью, несмотря на все усилия врачей, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

На вчерашний день, 18 ноября, в регионе также скончались семь человек. Речь идет о людях в возрасте от 58 до 81 года из Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя. Во вторник, 17 ноября, в округе вновь скончались семь пациентов от 52 до 80 лет.

Кроме того, в понедельник, 16 ноября, скончались еще три человека: двое мужчин в возрасте 68 и 69 лет и 79-летняя женщина.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 559 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 188 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 31, Губкинском - 24 и Надымском районе - 23.

Далее идут: Муравленко - 22, Красноселькупский район - 20 и Пуровский район - 19.

Замыкают список: Салехард - 15, Лабытнанги - 14, Новый Уренгой - 13, Тазовский район - 6 и Приуральский район - 1.

Всего в регионе было проведено 8 889 тестов в 20 лабораториях.

Излечились от коронавируса 103 человека, за весь период - 16 484.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 23 610 человек с COVID-19, с начала периода - 2 015 608. Выздоровевших - 25 573, за весь период - 1 526 656. Умерших - 463, с начала периода - 34 850.