Пуровская полиция разыскиваем мошенников, укравших у челябинца 190 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В Полицию Пуровского района обратился 43-летний житель Челябинской области, ставший жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что 16 ноября потерпевшему позвонила некая женщина, представившаяся сотрудницей банка. Далее она сообщила, что с его кредитной злоумышленники пытаются списать деньги. Чтобы не лишиться всех средств, женщина предложила установить на мобильный телефон двухуровневую защиту, то есть программу удаленного доступа. Не заподозрив обмана, пуровчанин выполнил указание, а после с его карты списались 190 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств»

Сейчас полицейские устанавливают личность мошенницы, обманувшей северянина.

Также с ним провели профилактическую беседу, рассказав о распространенных видах и схемах, используемых мошенниками.

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