В Аксарке проверили соблюдение масочного режима

Фото: Ямал безопасный, соцсеть "ВКонтакте"

Специалисты департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО совместно с сотрудниками полиции и представителями администрации Приуральского района провели рейд в селе Аксарка.

Основная его задача - осмотр берега реки, чтобы не допустить выход людей на тонкий лед, а также разъяснительная работа с населением о правилах безопасности в период ледостава.

Кроме того, специалисты посетили местные магазины и проверили, как продавцы и посетители соблюдают масочный режим. Данное мероприятие направлено на профилактику распространения COVID-19.

Конечно, большинство граждан относится с пониманием. В первую очередь наша работа направлена на разъяснение гражданам о том, что нужно соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей, а также, что в период ледостава запрещено выходить на тонкий лед, - сообщил заведующий сектором противопожарной защиты департамента гражданской защиты Артем Банченко.

По итогам рейда было составлено два административных протокола.