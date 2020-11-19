В Надымском районе мужчина влетел в ворота гаража и скончался от травм

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

За прошедшие сутки на дорогах Ямала произошло 13 аварий, в результате которых один человек погиб.

Трагическое ДТП случилось в среду, 18 ноября, в поселке Ныда Надымского района. Около 9 часов утра водитель снегохода «YAMAHA» не справился с управлением и въехал в ворота гаража, расположенного у дома №37 по улице Советская. Мужчина не учел дорожные и метеорологические условия, а также состояние своего транспортного средства.

В итоге пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его так и не удалось. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Стоит добавить, что с начала года на ямальских дорогах произошло 4 161 ДТП, в котором 41 человек погиб, а 401 получили травмы, в том числе 35 детей.

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