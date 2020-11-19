«Мы вместе»: в Лабытнанги пройдет молодежный форум

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В Лабытнанги готовятся к проведению пятого Молодежного форума «Мы вместе». Он пройдет 21 и 22 ноября в онлайн-формате.

Для участников будут работать сразу семь различных площадок. Организаторы подготовили презентации и лекции, форсайт-сессии и воркшопы, интеллектуальные игры и многое другое.

Так, горожане смогут окунуться в мир волонтерства, узнать о событиях Великой Отечественной войны и прослушать лекцию об актуальных для Ямала туристических возможностях. Кроме того, будут работать и другие направления: «Мы - лидеры», «Мы - медиа» и «Мы - интеллект».

-Участников форума ждут лекции и мастер-классы по созданию контента в социальных сетях, развитию креативного мышления и даже эмоционального интеллекта с трансляцией в медиасреде. Уверена, каждый сможет найти площадку по интересам. Талантливые и опытные спикеры смогут увлечь и погрузить молодежь в необходимую среду, - рассказал один из организаторов форума.

Добавим, что к участию приглашается молодежь от 14 до 30 лет. Узнать про образовательные треки, а также познакомиться со всеми спикерами площадок можно в официальной группе форума в соцсети «ВКонтакте». Заявки на участие принимаются до 20 ноября на автоматизированной информационной системе «Молодежь России».