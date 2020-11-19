Жительница Губкинского предстанет перед судом за нападение на полицейского Фото: pixabay.com

Пуровский межрайонный следственный отдел, находящийся в Губкинском, завершил расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Было установлено, что происшествие случилось в ночь на 28 октября. В дежурную часть полиции поступило сообщение о краже мобильного телефона. Приехав на место вызова - гараж в промзоне, сотрудники обнаружили двух женщин, распивавших алкоголь. Увидев полицейских, 39-летняя женщина агрессивно отреагировала на их прибытие, а после, разгоряченная алкоголем, ударила одного из них ладонью по лицую.

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В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для вынесения окончательного решения.

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