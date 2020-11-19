В Салехарде 27 старшеклассников получили образовательные сертификаты

Фото: личная страниц Алексея Титовского в "Instagram"

В Салехарде прошло торжественное вручение образовательных сертификатов по физике, математике и информатике. Их получили 27 старшеклассников. Теперь ребята смогут пройти обучение в интенсивных профильных сменах в очной и дистанционной формах, а также усилить подготовку к ЕГЭ.

Такая форма работы с учениками 10-11 классов была инициирована губернатором Дмитрием Артюховым. На сертификат претендовали более 80 старшеклассников Салехарда. При отборе приоритет был отдан ребятам, которые имеют высокие достижения в освоении точных наук, подтвержденные на различных этапах всероссийской олимпиады. Также учитывались итоги тестирования и участие в дистанционных курсах. Немаловажную роль сыграли и письма, которые ребята подавали вместе с заявкой.

-Отрадно, что некоторые учащиеся получили несколько сертификатов. Так, ученица 11 класса Обдорской гимназии Софья Канчура и одиннадцатиклассник школы №3 Илья Передереев получили сертификаты сразу по трем предметам. От всей души поздравляю всех ребят с высокими достижениями и желаю успехов в дальнейшей учебе, - написал глава города Алексей Титовский в своем «Instagram».